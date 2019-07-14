РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Два спортсмена из Подольска стали призерами соревнований по конкуру на Кубок главы в Серпухове, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» в соцсети «ВКонтакте».

В конном клубе «Петрухино» Серпухова 13 июля прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие и спортсмены Подольска. Так, в команде спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» были Федор Просвирнин на лошади Кедр и Виталина Головатюк на лошади Белла Гранде.

«В маршруте с высотой препятствий 100 сантиметров, в общем зачете, первое место завоевала Виталина Головатюк, второе место занял Федор Просвирнин на Кедре, проехав маршрут без штрафных очков. В маршруте с высотой препятствий 110 сантиметров, второе место заняла Головатюк, а Просвирнин занял четвертое место», – говорится в сообщении.

Руководство конноспортивного клуба «Фаворит» Подольска поздравляет спортсменов и желает им новых побед.