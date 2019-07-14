РИАМО – 14 июл. Жителям столицы предлагают посетить выставки различной тематики на следующей неделе, горожане смогут понаблюдать за таянием ледников Арктики и Антарктики, узнать об истории и современном искусстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа «Московская музейная неделя» дает возможность бесплатно увидеть многие интересные выставки за семь дней. С апреля более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных столичному департаменту культуры, работают бесплатно в один из дней каждую третью неделю месяца.

«Уже 15 июля стартует четвертая музейная неделя. Mos.ru и агентство «Мосгортур» выбрали 11 выставок, на которые можно попасть бесплатно с понедельника по воскресенье», – говорится в сообщении.

В музее героев Советского Союза и России 15 июля открывается экспозиция «Как мы спасали челюскинцев». Культурное учреждение располагается по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 24, корпус 3.

«Члены экипажа потерпевшего крушение парохода «Челюскин» два месяца в 1934 году были вынуждены выживать на льдине в Чукотском море. Спасение широко освещалось в советской прессе, возвращения на Большую землю участников экспедиции (их сразу окрестили челюскинцами) ждала вся страна. Семь летчиков перевезли на сушу всех потерпевших (104 человека) за 23 рейса. Потом челюскинцы триумфально поехали в Москву, столица встретила их как героев», – поясняется в материале.

Выставка «Как мы спасали челюскинцев», приуроченная к 85-летию этих событий, позволяет заглянуть в прошлое глазами человека середины 1930-х, ждущего новостей о ходе спасательной операции. В музее представлены вырезки из газет, телеграммы, фотографии и книги того времени. Ключевые экспонаты – предметы, которые принадлежали первым героям Советского Союза.

Музей современного искусства и «Мультимедиа-арт-музей» приглашают посетителей 16 июля на выставку «Иван Горшков. Фонтан всего».

Скульптор и живописец Иван Горшков – яркий представитель «воронежской волны» современного искусства. Его работы отличаются хулиганским задором и почти детским любопытством к миру.

«Металлические и надувные скульптуры, холсты, трансформирующиеся в светодиодные табло, инсталляции из мебели и гирлянд, табуны пластиковых животных, булькающая вода – первая персональная выставка Горшкова в Музее современного искусства собрала его ключевые работы последних лет. Главный герой экспозиции, как и следует из названия, – фонтан, который превращает реальный мир в несуществующий», – дополняется в материале.

В 2012 году фотограф Диана Тафт шесть недель путешествовала по Антарктике, снимая дикие ландшафты ледяного материка. Результатом исследования стал известный проект «Гондвана: образы древней земли». Позже, в 2015–2016 годах, она поехала к Северному полюсу снимать таяние ледников – здешние ландшафты постоянно меняются, и запечатлеть их ускользающую красоту было ее важнейшей задачей. Довольно скоро все, что можно увидеть на арктических снимках Тафт, скроется под водой: ученые предсказывают к концу века подъем уровня океана на 2,4 метра.

Экспозиция «Застывшие во времени» объединила два проекта — арктический и антарктический.

А 17 июля можно отправиться в большой дворец в «Царицыне», который временно стал основной (и единственной) площадкой, на которой представлены предметы из Екатерининского корпуса Монплезира. На два года коллекция дворца-музея, в котором сейчас идет ремонт, переехала из Петергофа в Москву. Выставка «Екатерининский корпус Монплезира. Путешествие из Петергофа в Царицыно» посвящена искусству эпохи Александра I и самому императору.

«В экспозиции представлены реконструированные интерьеры в стиле александровского ампира, предметы мебели и портреты царских особ, бронзовые бюсты, медальоны и посуда из фарфора и стекла. Есть здесь и знаменитый гурьевский сервиз на 50 персон — гордость Монплезира и звезда его парадного зала», – перечисляется в сообщении.

В этот же день в Доме Бурганова, который располагается в Большом Афанасьевском переулке, дом 15, строение 9, откроется экспозиция, приуроченная к Году театра в России. Она разместилась в двух дворах Дома Бурганова – большом и малом. Скульптуры и скульптурные композиции мастера из частных коллекций и фондов музея, как безмолвные актеры в неведомом спектакле, замерли, будто посреди сцены. Режиссер, конечно, сам мастер – Александр Бурганов.

Впечатление усиливает специально снятый фильм, который можно посмотреть в каминном зале. Скульптуры в нем оживают и начинают взаимодействовать с людьми.

18 июля стоит посетить усадьбу Кусково и Дарвиновский музей. На площадках гостей ждут бесплатные экспозиции «Прошлое в настоящем. К 100-летию музея-усадьбы «Кусково» и «Бестиарий».

Вековой юбилей музейной деятельности бывшее имение графов Шереметевых отмечает большим выставочным проектом «Прошлое в настоящем» в павильоне «Эрмитаж».

«Прошлое в настоящем» – это две выставки: «Кусково. Вехи последнего столетия», посвященная истории появления и существования музея и его объединению с Музеем керамики, и «Кусково в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве», которая объединила изображение усадьбы в произведениях разных мастеров.

В экспозиции – исторические фотографии, документы, предметы живописи и графики. Оценить эволюцию, пройденную музеем за сто лет, поможет мультимедийная программа «Прогулки в прошлое».

Традиционный летний «Бестиарий» уже более 20 лет знакомит посетителей Дарвиновского музея с работами московских художников-анималистов. В отличие от средневекового бестиария, представляющего сборник зоологических статей с иллюстрациями, выставка – собрание произведений, выполненных из стекла, керамики, бронзы и дерева.

«Зрители увидят изображения существующих и вымышленных представителей флоры и фауны: куницы, носороги и питоны соседствуют с единорогами и жар-птицами. Авторами работ стали художники и участники конкурсов среди молодых скульпторов, которые проводил сам музей», – уточняется на сайте.

В рамках «Бестиария» действует еще одна экспозиция – персональная выставка писателя и художника Константина Победина «Зверские эмоции».

В пятницу, 19 июля, смело отправляйтесь в Коломенское и Музей лубка.

На выставке в Коломенском представлены пейзажи Боровска, Гороховца, Углича, Торжка и поселка Соловецкого. Работы современных художников дополняют образцы декоративно-прикладного искусства из коллекции музея – расписные прялки, резные наличники, деревянная и медная кухонная утварь, гравировальные доски из ризницы Соловецкого монастыря. Сочетание предметов старины и современных видов старинных русских поселений позволяют по-новому взглянуть на историю русской провинции.

Авторы работ, представленных на выставке «Чудаки и зануды» – доярки, почтальоны, учителя и инженеры. У них нет художественного образования, но самобытности их произведений позавидует дипломированный специалист.

Дом-музей Марины Цветаевой и Музей Москвы 21 июля приглашает горожан на выставку «100 лет всего. История семьи Эфрон». Выставка, открывшаяся в Доме-музее Марины Цветаевой в мае, посвящена семье ее мужа Сергея Эфрона.

«Представлены письма и документы, фотографии и портреты близких родственников Эфрона, веер его матери и другие предметы. Начало выставки посвящено родителям Сергея Эфрона, исповедовавшим идеи организации «Народная воля», – перечисляется в материале.

В истории семьи, как в зеркале, отразилась история страны: три революции, две мировые войны, Гражданская война, эмиграция, индустриализация и коллективизация, сталинские репрессии, развенчание культа личности и оттепель, реабилитация жертв террора.