РИАМО - 14 июл. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидаются в Московском регионе на следующей неделе, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Каких-то резких изменений в погоде не произойдет. По-прежнему температура будет в пределах 20-23 градусов. Погода будет преобладать облачная с прояснениями. В понедельник, вторник ожидается плюс 20-23 градуса, при этом пройдут кратковременные дожди», - сказал Синенков.

Он отметил, что в среду может потеплеть до 25 градусов, но уже в конце недели температура воздуха снова понизится на 2-3 градуса.

«Такая температура немного ниже нормы. Обычно в это время днем бывает плюс 25-26 градусов. Погода будет с кратковременными дождями. Рассчитывать на то, что произойдет какое-то заметное изменение погодных условий до конца второй декады июля, пока не приходится», - добавил Синенков.

По его словам, ветер будет дуть слабый со скоростью до 5 метров в секунду.