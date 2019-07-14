РИАМО - 14 июл. Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» завершился в «Новом Иерусалиме» в Истре, почетный президент фестиваля, композитор и народный артист России Максим Дунаевский в заключительный день мероприятия поблагодарил всех гостей, которые пришли послушать классическую музыку, несмотря на не самую лучшую погоду.

«Мы каждый день смотрим прогнозы и на небо, надеемся, что не польет и не будет холодно. И было холодно. В первый день был хороший момент: симфония, самый кульминационный момент, и ливанул дождь. Это был постановочный эффект – это мы так специально сделали», – пошутил со сцены Дунаевский.

Он добавил, что, несмотря на дождь, гости открыли зонтики и досидели до конца, и что в последний день фестиваля они с режиссером «о дожде не договаривались».

«Я вас благодарю, что вы с таким удовольствием и желанием посещаете наши концерты, это замечательно, это значит, что наши труды, наши программы, артисты работают не зря. Спасибо вам большое за это», – подчеркнул артист.

Ранее Дунаевский поблагодарил за поддержку фестиваля губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начался 30 июня в музее «Новый Иерусалим» и завершился 13 июля. Этот масштабный культурный проект организован совместно музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова и Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Московской области.

На фестивале можно было послушать шедевры известных композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова и других.