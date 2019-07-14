РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В Подольске волонтеры приобрели и передали необходимое лекарство ребенку-отказнику в детское отделение городской больницы, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«По просьбе медицинского персонала одного из детских отделений Подольской городской больницы волонтеры Георгиевского сестричества милосердия приобрели и передали необходимое лекарство для лечения малыша-отказника», - говорится в сообщении.

Волонтеры пожелали малышу крепкого здоровья, а также поблагодарили всех неравнодушных горожан за пожертвования.