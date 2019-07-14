РИАМО - 14 июл. В Истре завершился фестиваль «Лето. Музыка. Музей», почетный президент фестиваля, композитор и народный артист России Максим Дунаевский поблагодарил за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Губернаторская поддержка очевидна. Касаемо этого проекта, то это, я бы сказал, прямое указание губернатора. Потому что, казалось, не буду вдаваться в подробности, в начале года, уже в прошлом году, договорившись и с артистами, у нас были сверстаны программы, в прошлом году у нас уже был пробный проект фестиваля . И вдруг в начале года мы обнаруживаем, что ни у музея, ни у нас нет денег на фестиваль, которые были заложены в прошлом году. Я пошел к губернатору. И губернатор прямым указанием вернул нам эти деньги», – сказал Дунаевский на встрече с журналистами.

Он отметил, что привлекались также и деньги спонсоров.

«Мы привлекли еще средства, спонсоров, без этого невозможно, конечно. Огромная благодарность губернатору и его команде, которые решили этот вопрос», – резюмировал артист.

Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начался 30 июня в музее «Новый Иерусалим» и завершился 13 июля. Этот масштабный культурный проект организован совместно музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова и Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Московской области.

На фестивале можно было послушать шедевры известных композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова и других.