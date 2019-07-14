РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Водитель маршрутки в поселке Малаховка подмосковных Люберец выстрелил в пассажира, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Конфликт произошел 9 июля в промежутке между 21:30-22:00.

«Водитель маршрута в поселке Малаховка городского округа Люберцы попал в конфликтную ситуацию с пассажиром. В итоге он достал пистолет и выстрелил в пассажира. Полицейскими задержан водитель 1982 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего пассажира скорая помощь забрала с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».