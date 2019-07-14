РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июл. Сотрудники ГИБДД в Королеве не выявили пьяных водителей во время рейда «Нетрезвый водитель», всего проверили свыше 180 человек, сообщил «РИАМО в Королеве» командир взвода ДПС в городском округе Игорь Фатеев.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В минувшую субботу прошло внеплановое мероприятие, которое провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев совместно с коллегами 3 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный).

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия был проверен 181 водитель. Пьяных водителей не выявлено. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени. Досмотрели 12 автомобилей», – сказал Фатеев.

Он добавил, что 5 иностранных граждан были доставлены в дежурную часть за нарушение паспортно-визового режима.