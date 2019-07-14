РИАМО - 14 июл. Порядка 170 спортсменов приняли участие в чемпионате России по вольной борьбе, который прошел в подмосковном Дзержинском, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер общественного движения «Гражданский комитет России», помощник президента Федерации боевого самбо России Артур Шлыков.

«В городском округе Дзержинский прошел чемпионат России по вольной борьбе в честь 75-летия Заслуженного тренера Российской Федерации, четырехкратного чемпиона мира среди ветеранов по вольной борьбе, чемпиона Вооруженных сил СССР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Вано Маргаряна. В турнире приняли участие более 170 спортсменов, которые прибыли из регионов России, а также стран СНГ»,- сказал Шлыков.



Мероприятие было организовано при поддержке межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России» и представителей бизнес-сообщества Дзержинского.



«Наш старший товарищ Вано Сантросович сегодня празднует свое 75-летие! Всю свою жизнь Вано Маргарян посветил тренерской деятельности, воспитав в городе несколько поколений защитников Отечества - титулованных борцов России. Поздравить именитого тренера и спортсмена, ветерана вольной борьбы приехали из разных уголков России. Турнир получился зрелищным», - отметил Шлыков.

Он добавил , что с советских времен и до настоящего времени Маргарян тренирует исключительно на бесплатной основе.



«Отказавшись от коммерческих спортивных проектов, он отдал всего себя реальному спорту, доступному юношам из простых рабочих семей, которые становились и становятся чемпионами соревнований по вольной борьбе различного уровня», - заключил Шлыков.