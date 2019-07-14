РИАМО - 14 июл. Более 15 тысяч человек отпраздновали День московского транспорта на велофестивале, во время фестиваля был установлен мировой рекорд, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Велофестиваль начался на Васильевском спуске с установки мирового рекорда. 2620 человек встали рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей, как напоминание о важности велосипедного движения. Рекорд был зафиксирован судьей книги рекордов Гиннеса», — говорится в сообщении.

Заезд стартовал 13 июля в 22:00 у Водовзводной башни на Кремлевской набережной. Более 15 тысяч человек проехали 11 километров мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади. Все велосипеды, согласно правилам, были оборудованы передним и задним фонарем, а некоторые украшены дополнительной подсветкой. Мероприятие прошло без ЧП.

«Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами отметил День московского транспорта и посетил ночной велофестиваль. Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток. Ночью видимость на дороге снижается, поэтому мы призываем автомобилистов быть особенно внимательными, а велосипедистов обязательно использовать передние и задние фонари», – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Еще один масштабный велофестиваль пройдет в Москве 15 сентября.