РИАМО - 14 июл. На территории СНТ «Электрон» в подмосковном Щелкове произошел пожар в дачном доме и бане, общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

13 июля в 22:28 от очевидца (аноним) в ЦППС Щелковского МПСГ поступило сообщение о пожаре в дачном секторе по адресу: городской округ Щелково, деревня Хлепетово, СНТ «Электрон».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дачного дома и бани по всей площади – 90 квадратных метров, угроза распространения на соседние строения отсутствует. В 23:25 - локализация пожара на площади 90 квадратных метров. В 03:29 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в тушении принимали участие восемь единиц техники и 25 человек.