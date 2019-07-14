РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске определили победителей конкурсных этапов ежегодного фестиваля загородных оздоровительных лагерей «Лето-2019», сообщается в группе «Оздоровительный лагерь «Ромашка» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Лето» в загородных оздоровительных лагерях Подольска проводится в горокруге более 10 лет подряд. На днях традиционно мероприятие проходило на базе детского лагеря «Мечта». В нем приняли участие воспитанники от лагерей «Ромашка», «Мечта» и «Родина», ребята проходили различные конкурсы и испытания на тему театра.

«Команда «Ромашки» ездила на фестиваль загородных лагерей, где мы разделили победное первое место с «Мечтой»! На мероприятии было множество этапов: квест ( «Ромашка» - 1 место; «Мечта» - 3, «Родина» - 2), интеллектуальный этап ( «Ромашка» - 1 место, «Мечта» - 1, «Родина» - 2). Визитки («Ромашка» - 2 место, «Мечта» - 1, «Родина» - 3), домашнее задание («Ромашка» - 2 место, «Мечта» - 1, «Родина» -3), конкурс плакатов («Ромашка» - 1 место, «Мечта» - 2, «Родина» - 3)», - говорится в сообщении.

Вечером в лагере «Ромашка» прошел лирический вечер - на сцене звучали душевные стихи и лагерные песни. В завершение дня весь лагерь отправился на орлятский круг к прощальному костру.