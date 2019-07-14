РИАМО - 14 июл. В Москве и Подмосковье в воскресенье при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, температура воздуха днем поднимется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве и в Московской области будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в западных и северо-западных районах области, пройдет кратковременный дождь. Температура в столичном мегаполисе ожидается плюс 19-21 градуса, по области плюс 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже средних многолетних значений.

«Характер погоды на берегах Москвы-реки сегодня будет определяться влиянием малоподвижного атмосферного фронта, расположенного над западными границами Подмосковья», - добавляется в материале.