РИАМО - 14 июл. Из-за анонимного звонка с сообщением о минировании из здания торгового центра «ВИТ» в Пушкине эвакуировали 370 человек, информация оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

ТЦ находится по адресу: улица Чехова, дом 12. Сообщение о минировании поступило 13 июля в 14:55 дежурному ОВД Пушкинского городского округа.

«Эвакуировано всего 370 человек (из них 85 персонал), в том числе 65 детей. В 17:10 ТЦ «ВИТ» обследован, вызов ложный», - говорится в сообщении.

В правоохранительные органы регулярно поступают сообщения о минировании различных важных и посещаемых объектов: торговых центров, станций метро, вокзалов. 6 июля неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево». Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.