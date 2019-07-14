РИАМО - 14 июл. Пожар на площади 30 квадратных метров произошел в фитнес-центре «Атлетика» в Люберцах, в результате возгорания пожарные эвакуировали 15 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

13 июля в 11:10 от очевидца (аноним) в ЦППС Люберецкого ПСГ поступило сообщение о задымлении в фитнес-центре «Атлетика» по адресу: городской округ Люберцы, улица Попова, дом 27а.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило плотное задымление по всему фитнес-центру. В 11:25 объявлен ранг пожара 1БИС. В 12:00 - локализация пожара на площади 30 квадратных метров. Происходило возгорание в помещении сауны на 1 этаже. В 12:03 - ликвидация открытого горения. В 12:51 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 15 человек, среди них детей не было. В тушении принимали участие 11 единиц техники и 35 человек.