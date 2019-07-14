РИАМО - 14 июл. В Коломенском городском округе в поселке Пески в дорожной аварии пострадали пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

14 июля в 05:05 от очевидца в службу 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге местного значения по адресу: Коломенский городской округ, поселок Пески, улица Шоссейная, дом 1.

«Характеристика автодороги: в районе ДТП дорога 2-х полосная по одной полосе в каждом направлении, покрытие асфальт, ширина – 10 метров. В результате ДТП пострадало пять человек (детей нет)», - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Коломенскую ЦРБ.