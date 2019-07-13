РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах маршрутное такси занесло и оно врезалось в клумбу на Смирновской улице, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.
ДТП произошло в субботу.
«Я шел по тротуару на Смирновской улице в сторону здания администрации. И тут навстречу вылетела маршрутка, наехала на клумбу», - сказал очевидец.
По его словам, это было маршрутное такси N44. Водитель уехал с места аварии.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил «РИАМО в Люберцах», что информация по данному инциденту не поступала.
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