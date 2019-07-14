РИАМО – 14 июл. Ежегодный «День бабочки» пройдет с 12:00 по 14:00 в воскресенье на площадке возле экоцентра «Царская пасека» в районе Измайлово на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ Мосприрода.

«Гостей праздника ждет интерактивная программа для всей семьи: экологическая викторина о насекомых, их особенностях и привычках, мастер-классы по изготовлению необычных вещиц своими руками, которые порадуют и детей, и взрослых, а также веселые игры и конкурсы под открытым небом», – отмечается в сообщении.

Кроме того, всех, кто придет в костюме бабочки или прочитает стихотворение об этих насекомых, ждет сюрприз от Мосприроды.

«Время проведения дня бабочки выбрано не случайно. Начало июля – «высокий сезон» для бабочек: в это время большинство видов уже выходят из куколок и радуют своей яркой красотой», – заключается в материале.