РИАМО - 14 июл. В рамках проекта «Лето в Подмосковье» в воскресенье в Коломне пройдет фестиваль флористов-дизайнеров и декораторов Московской области «Цветы как искусство», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Фестиваль пройдет в сквере имени В.А. Зайцева. Начало в 16 часов, а в 16:30 на центральной сцене начнется модный показ», – говорится в сообщении.

В рамках показа 20 девушек в роскошных платьях продемонстрируют работы флористов.

На фестивале можно будет сделать красочные фото, кроме того, в программе мастер-классы, семинар по макияжу.