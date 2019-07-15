РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник временно отключат свет в доме на Спортивном проезде из-за запланированных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник, 15 июля, не будет подаваться электроэнергия в многоквартирный дом №1/14 по Спортивному проезду с 9:30 до 12:00. Причиной являются запланированные работы на электроподстанции №672», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.