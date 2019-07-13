РИАМО - 13 июл. Абоненты мобильного оператора «Билайн» пожаловались на проблемы со связью в Подмосковье, это произошло из-за выхода из строя нескольких базовых станций, пишет в субботу ТАСС.

На проблемы со связью жаловались жители Чехова, Серпухова, Зарайска, Ступина, Серебряных Прудов и других городов.

«Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи по причине короткого замыкания в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций. В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов работают в полном объеме», — пояснили в пресс-службе компании.

Проблемы со связью были только в Подмосковье, в других регионах все работает в нормальном режиме.