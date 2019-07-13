РИАМО - 13 июл. Туристы смогут узнать о достопримечательностях Солнечногорска с помощью QR-кодов и смартфонов, коды с информацией уже размещены на дорогах округа, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Благодаря размещению QR-кодов в общественных местах, а также вблизи дорог, самая интересная информация о знаковых местах округа доступна в смартфонах. Соответствующие баннеры уже установлены вдоль Пятникого и Ленинградского шоссе», — говорится в сообщении.

Коды появятся и на остановках общественного транспорта. Информация размещена в рамках масштабного проекта «Туристическое Подмосковье».

Для жителей и гостей округа уже доступна информация о Музейно-выставочном комплексе «Путевой дворец», об усадьбах Шахматово и Середниково, о музее икон Божьей Матери, музее «Еда Руси». В дальнейшем будут добавляться новые QR-коды с другими достопримечательностями.