РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Въезд и выезд с Объездной дороги у ЖК «Весенний» в подмосковном Подольске в понедельник временно перекроют из-за проводимых работ, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники квартир в жилищном комплексе «Весенний» (в домах №№1 и 2 по улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор – ред.). 15 июля с 8:00 и до окончания работ будет частично перекрыт въезд (выезд) на территорию ЖК «Весенний» с Объездной дороги», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что въезд и выезд будут перекрыты в связи с проведением монтажных работ по прокладке кабельной линии. Работы будут проводиться организацией ООО «Строй Проект», монтирующей пешеходный переход.