РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. В музее «Подолье» подмосковного Подольска в понедельник представят новую авторскую программу об истории фабрики игрушек микрорайона Климовск, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В доме Морозовых Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» 15 июля представят увлекательно-познавательную тематическую программу для детей «Гривненской фабрике игрушек 85 лет!». Ребятам расскажут об истории фабрики, познакомят с традициями бабенского токарного игрушечного промысла Подольского уезда», – говорится в сообщении.

В ходе программы ребята услышат рассказ о токарях-игрушечниках и об истории развития фабрики игрушек в части «Гривно» микрорайона Климовск. Также участникам покажут разнообразные деревянные игрушки и бирюльки.