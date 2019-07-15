РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Жители Подольска в понедельник смогут узнать о работе полиции во время приема начальника следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, прием будет проходить с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД РФ по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления Элла Корнейчук проведет прием жителей в понедельник. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00. Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов.

Прием будет проходить в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.