РИАМО - 13 июл. В городах Подмосковья завершился единый день разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, на консультации пришли около 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что когда область перешла на новую систему обращения с отходами, у жителей появлялось много вопросов.

«Мы поняли, что просто формальными ответами на обращения граждан и публикациями в СМИ каждый вопрос решить не возможно. Поэтому губернатор нам дал поручение выйти во все муниципальные образования со специалистами министерства ЖКХ, региональных операторов, административно-технического надзора, Госжилинспекции, общаться с людьми, что называется тет-а-тет, чтоб в конечном итоге решить их проблемы и ответить на вопросы», – заявил министр.

Он добавил, что на дне разъяснений в основном затрагивались традиционные вопросы: как перенести контейнерную площадку, какой порядок пересмотра графика вывоза мусора, как решать проблему отсутствия крышек на мусорных баках и другие.

«Мы видим и по вопросам жителей, и по посещаемости мероприятия, что в целом система уже начала работать, уровень информированности жителей довольно высокий, поэтому теперь проще решать вопросы построения новой системы управления с отходами в Подмосковье», – резюмировал Хромушин.

Это второй уже по счету день разъяснений, первый прошел в феврале этого года, следующее мероприятие намечено на 20 июля. Эксперты министерства ЖКХ лично ответили жителям Московской области на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО.