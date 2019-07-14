РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июл. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье пройдет фестиваль «Православная семья», сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«14 июля в 12:00 в парке имени Талалихина состоится фестиваль «Православная семья», организованный Подольским благочинием и волонтерским движением «Милосердие – Подольск», посвященный памяти благоверных Петра и Февронии», – говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет уже во второй раз. Запланирована большая и интересная программа: проведут мастер-классы, спортивную программу, детские конкурсы и другие активности.