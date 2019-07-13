РИАМО – 13 июл. В Москве фестиваль искусств «Вдохновение» отмечает пятилетний юбилей, в честь этого события гости на ВДНХ смогут стать участниками спектакля-прогулки «Свинарка и пастух», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году у фестиваля искусств «Вдохновение» юбилей – 5 лет. На ВДНХ выступают российские и зарубежные театральные коллективы. Постановки идут в обновленном Зеленом театре, Доме культуры и на площади Промышленности. Ежедневно от главной арки начинается спектакль-прогулка «Свинарка и пастух», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Москвы уточнил, что мероприятие создано по мотивам легендарной картины советского режиссера Ивана Пырьева.

«Приходите, фестиваль продлится до 21 июля», – заключил Собянин.