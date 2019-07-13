РИАМО - 13 июл. С 12 по 14 июля в венгерском Будапеште проходят международные соревнования Гран-При по дзюдо, представитель Московской области Михаил Пуляев стал призером, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Подмосковный дзюдоист, тренирующийся под руководством Дмитрия Воробьева, завоевал бронзу в Будапеште. Победителем турнира стал Херлен Ганболд из Монголии, в финале одолевший представителя Казахстана Елдоса Жумаканова.

«Дзюдоист сначала выбыл из основной сетки турнира на стадии четвертьфинала, но затем успешно продолжил борьбу за бронзу. В схватке за медаль Пуляев одолел испанца Альберто Мартина Гаитеро и в результате смог подняться на пьедестал в Будапеште», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что Пуляев проявил характер и показал себя настоящим бойцом на стартах в Венгрии.