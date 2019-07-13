РИАМО – 13 июл. В субботу столице состоялся второй в этом году парад трамваев, его приурочили ко Дню Московского транспорта, всего гостям представили около 20 моделей, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Колонна старинных вагонов проехала по центральным улицам и завершила шествие на Чистопрудном бульваре, где с 12:00 до 18:00 прошла выставка ретротехники.

«Вниманию москвичей и гостей города представили 19 вагонов. В этом году к колонне присоединились довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода «Мосгортранса», а также два трамвая Татра Т3 – пассажирский и поливомоечный», – отмечается в сообщении.

Гости также увидели легендарную конку XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и «КП» – 1930-х годов. Кроме этого, посетителям показали ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года.

Гостей встречали артисты в исторических костюмах. Для горожан подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами.

«Парад трамваев впервые прошел в День Московского транспорта – его посмотрели свыше 100 тысяч человек. Мы показали экспонаты и на других праздничных площадках: старинные автобусы, троллейбусы и новейший электробус москвичи могли увидеть на проспекте Академика Сахарова, у главного входа на ВДНХ прошла выставка ретроавтомобилей из коллекции музея «Московский транспорт». Спасибо всем жителям и гостям столицы за теплый прием и внимание к истории Москвы», – подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.