РИАМО - 13 июл. Сотрудники заказника «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе просят помощи в поисках журавля по имени Рыжик, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Пропал GPS – сигнал с передатчика, закрепленного на ноге журавленка Рыжика, окольцованного в прошлом году. Последний раз сигнал поступил в июне 2019 года. Представители заказника совершили поездку в Гагаринский район Смоленской области, откуда пришел последний сигнал с передатчика, закрепленного на ноге молодого журавля, но Рыжика не обнаружили», – отмечается в сообщении.

Журавленок был окольцован и снабжен передатчиком, чтобы орнитологи получили больше информации о маршрутах миграции и местах сезонного обитания этих краснокнижных птиц. В начале октября семья журавлей начала миграцию на юг, 6 октября поступил сигнал передатчика с озера Сиваш (северный Крым), а потом – из заповедника Аскания-Нова.

26 октября журавлиное семейство благополучно добралось до национального парка Хула (Израиль). Весной стая вернулась в родные края, и сигнал Рыжика приняли из Смоленской области.

В Гагаринском районе ученые обнаружили ночевку журавлей, откуда поступил сигнал, но самого журавленка обнаружить не удалось. Не исключено, что Рыжик мог откочевать в знакомые с рождения окрестности «Журавлиной родины».

«Минэкологии и сотрудники заказника обращаются к жителям северо-востока Подмосковья и туристам с просьбой: если удастся увидеть молодого журавля с цветными пластиковыми кольцами с индивидуальным кодом, сообщить в Минэкологии по почте: minecology@mosreg.ru, либо непосредственно в администрацию заказника «Журавлиная родина»: info@craneland.ru», – подчеркивается в сообщении.

В ближайшие три месяца стоит обращать внимание на ноги всех серых журавлей, которые будут встречаться в Талдомском и Сергиево-Посадском округах. За два года в «Журавлиной родине» цветными индивидуальными кодами (комбинациями из трех колец) окольцованы пять серых журавлей, включая Рыжика.