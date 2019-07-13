РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Жителям подмосковных Люберец на тренировке в Центральном парке показали основы рукопашного боя, занятия прошли в субботу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«В Центральном парке городского округа Люберцы прошло спортивное мероприятие, которое включало в себя армейский комплекс вольных упражнений и комплекс приемов рукопашного боя. Провел зарядку член правления «РосМолСпорт Московской области», кандидат в мастера спорта по офицерскому троеборью Евгений Дмитриев», - сказал Агаджанян.

Мероприятие организовал «РосМолСпорт Московской области» и молодежный парламент Люберец при поддержке МУ «Парк культуры и отдыха», при поддержке спорткомитета администрации горокруга и общественной палаты.