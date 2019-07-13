РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах в субботу стартовали бесплатные тренировки, первой прошла тренировка по кроссфиту, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Тринадцатого июля стартовали бесплатные регулярные летние занятия от проекта «СпортВоМне» на свежем воздухе. Прошла полноценная тренировка с элементами функционального и силового тренинга и кроссфита», - сказал Агаджанян.

Он добавил, что тренировки будут проходить бесплатно по субботам возле сцены в парке «Наташинские пруды».

Субботнюю тренировку провели ведущие лидеры «РосМолСпорт Московской области» Денис Шамин и Сергей Чуприна. После тренировки они показали несколько номеров экстремального силового шоу «Русский характер», в частности, свернули в несколько кругов арматуру и разорвали колоды карт.