РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. По просьбе жительницы Подольска в план ремонта на текущей год включат проведение ремонтных работ тротуара на улице Рабочая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на разрушение тротуаров. Она отметила, что на улице Рабочая тротуар в ужасном состоянии. В частности, местами он полностью разбит, а также имеются выбоины и трещины. Причем асфальт требует ремонта на тротуаре от улицы Мраморная до улицы Ульяновых.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта тротуара по улице Рабочая и сообщает, что по результатам осмотра установлено, что данные факты подтвердились. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия предложены в план работ по частично-текущему ремонту на 2019 год», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.