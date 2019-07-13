РИАМО - 13 июл. На юго-востоке Москвы на улице Борисовские пруды загорелся чердак многоэтажного дома, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в доме 17 корпусе 1, сообщение спасателям поступило в 17:31.

«В ходе проведения разведки было установлено, что на чердаке происходит горение строительного мусора на площади 5 квадратных метров. Принятыми мерами в 18:09 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

В происшествии никто не пострадал. В тушении участвовали шесть единиц техники и 25 человек.