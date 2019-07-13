РИАМО – 13 июл. Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает только на выход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем», – говорится в сообщении.

В субботу в рамках 1 тура Российской футбольной премьер-лиги красно-белые принимают на своем стадионе команду из Сочи. Начало матча в 19:00.