РИАМО - 13 июл. В Ступинской больнице начал применяться новый способ лечения болезни Хаглунда, из-за этого заболевания происходит окостенение пяточной кости, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Травматолог-ортопед, артролог Ступинской больницы Минздрава Московской области Авет Ширмазанян провел показательную артроскопическую операцию по резекции нароста на пяточной кости в результате болезни Хаглунда. Это патологический процесс окостенения пяточной кости, характеризующийся костно-хрящевым разрастанием в области пяточного бугра, болезненностью, деформацией стопы», – отмечается в сообщении.

Заболевание распространено по всему миру, чаще от него страдают женщины.

«Существуют открытые и артроскопические методики операций при болезни Хаглунда. Открытые чреваты многочисленными осложнениями, такими как отрыв ахиллова сухожилия, неэстетичные послеоперационные рубцы, нарушение чувствительности в области пяточной кости, проблемы с заживлением послеоперационной раны», – пояснил заведующий травматологическим отделением Ступинской ЦРКБ Заур Сулумов.

Он отметил, что артроскопическая технология обеспечивает менее выраженный послеоперационный болевой синдром, отличный косметический результат, возможность быстрого возвращения к работе и занятиям спортом.

Операция проводилась 60-летней пациентке под спинномозговой анестезией. Было сделано два симметричных эндоскопических доступа к наросту пяточной кости. Положение астроскопа контролировалось с помощью электро-оптического преобразователя, выводившего картинку на монитор. Пяточный нарост резецировали буром шейвера, вводимым попеременно из наружного и внутреннего эндоскопических доступов.

Благодаря большому опыту и квалификации специалиста операция длилась менее часа.