РИАМО - 13 июл. Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов на проспекте Сахарова 20 и 21 июля, акции будут посвящены предстоящим в сентябре региональным выборам, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.



«По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами: 20 июля с 14:00 до 16:00 группе граждан (организаторы: Ефремов И.В., Чинаров И.С., Овчаров А.К., Синицын С.В.) с количеством участников до 15 тысяч человек; 21 июля с 14:00 до 16:30 группе граждан (организаторы: Федоров Г.В., Кагарлицкий Б.Ю., Жуковский В.С.) с количеством участников до 10 тысяч человек», - говорится в сообщении.



В материале уточняется, что органами исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников.