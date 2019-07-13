РИАМО – 13 июл. В Московской области на вечер субботы и на ночь и утро 14 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве с 21:00 субботы, предупреждение будет действовать до 09:00 14 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Брянской, Воронежской, Орловской, Курской, Липецкой областях.