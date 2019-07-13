РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске приступили к обустройству эко-парковки у жилых домов на Бородинском бульваре, завершить работы планируют в ближайшее время, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«В Подольске на Бородинском бульваре между домами №№11 и 13 на асфальтовой площадке будет организована эко-парковка с сохранением газонов. Уже установлен съезд и заезд для облегчения въезда», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что также будет установлена газонная решетка и отсеяна трава. Работы будут завершены в течение нескольких дней.