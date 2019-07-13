РИАМО – 13 июл. В Егорьевске устанавливают нарушителя пожарной безопасности, собственнику земель грозит штраф в размере 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

При патрулировании территории лесного фонда Лелеческого участкового лесничества лесными инспекторами Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» 11 июля было выявлено нарушение лесного законодательства.

«На лесной опушке в 33 квартале складирована выкорчеванная древесина, тем самым собственник земель нарушил требования пункта 9.1. правил пожарной безопасности в лесах», – отмечается в сообщении.

Старший участковый лесничий филиала Михаил Максимов направил запрос в налоговую инспекцию и кадастровую палату Росреестра городского округа Егорьевск для установления собственника земель и дальнейшего составления дела об административном правонарушении.

Нарушителю грозит штраф до 400 тысяч рублей.