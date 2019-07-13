РИАМО – 13 июл. Специальный подмосковный тур VI Всемирного фестиваля уличного кино продлится в Подмосковье до конца июля, регион принимает проект уже в третий раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Проект представляет на суд зрителей во всем мире новейшие короткометражные фильмы молодых режиссеров России, но не ограничивается только уличными показами и голосованиями, а стремится каждый смотр превратить в кульминацию большого праздника искусств.

«По предварительным данным, фестивальные показы пройдут более чем в тысячи городах и населенных пунктах России. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми российскими авторами за год», – отмечается в сообщении.

Попечителями фестиваля являются такие признанные мастера кино, как Игорь Мишин, Сергей Сельянов, Александр Попогребский, Валерий Тодоровский, Александр Акопов, Дмитрий Якунин и Стас Тыркин.

«В Подмосковье фестиваль впервые прошел в августе 2017 года на восьми открытых парковых площадках в рамках областного проекта «Летний кинотеатр» и собрал около 2 тысяч человек. В 2018 году фестивальные показы проходили с июля по сентябрь. Всего состоялось 22 конкурсных показа на 21 площадке в 15 муниципальных образованиях, которые посетили около 4 тысяч зрителей», – уточняется в материале.

В этом году фильмы покажут на 29 площадках в 20 муниципальных образованиях региона. Всего запланировано 39 показов, которые, по предварительным данным, посетят около 6 тысяч человек.

Показы конкурсной программы фестиваля пройдут под открытым небом и завершатся световым голосованием.

Так, в субботу в 21:00, один из конкурсных показов состоится возле музейно-выставочного комплекса Дмитровского городского округа.

Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший короткометражный фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

Некоторые работы программы успели принять участие на юбилейном Кинотавре в Сочи.

«В этом году мы отсмотрели более 1 тысячи короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших. Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы», – подчеркнул генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.

Вход на все мероприятия фестиваля будет свободным.