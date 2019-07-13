РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июл. Организаторы фестиваля «Православная семья», который пройдет 14 июля в парке Талалихина подмосковного Подольска, разыскивают пару молодоженов на фотосессию, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Фестиваль будет проходить с 12:00 в парке Талалихина и будет приурочен к минувшему Дню семьи, любви и верности. Организовывают мероприятие волонтеры при содействии Подольского благочиния. В программе будет праздничный концерт, организован «Казачий хутор», будут проходить мастер-классы, а также консультация семейных психологов и многое другое.

«В настоящее время мы ищем семейную пару, которая венчалась 8 июля, и пару молодоженов в свадебных нарядах. Одну пару мы ждем на награждение, а вторую – на фотосессию», – сказала организатор.

На фестивале будут мастер-классы от специалистов индустрии красоты, различные фотозоны, фотосессия с хаски, спортивные мероприятия, конкурсы, полевая кухня и благотворительная ярмарка. Все собранные на фестивале средства потратят на помощь тяжелобольным детям.