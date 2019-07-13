РИАМО - 13 июл. В детском грудном отделении Орехово-Зуевской центральной городской больницы стартовали работы по капитальному ремонту, на эти цели выделено свыше 48 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Предстоит выполнить огромный объем работ: это и ремонт кровли, фасада, инженерных и коммуникационных сетей. Все помещения отделения будут обновлены и отремонтированы. На проведение этих мероприятий предусмотрена сумма более 48 миллионов рублей», — рассказал главный врач больницы Сергей Бунак.

Помещения, в которых на сегодняшний день активно ведутся демонтажные работы, представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Отделение рассчитано на 19 коек круглосуточного стационара. Ремонт не проводился с момента постройки здания в 1986 году.

В детском грудном отделении оказывается помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет с соматической патологией – такими заболеваниями, как пневмония, хронический бронхит, заболевания желудочно-кишечного тракта. Дети находятся на лечении вместе с родителями.

Планируется, что ремонт будет закончен уже в ноябре текущего года.