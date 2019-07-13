РИАМО – 13 июл. Пять детских садов, которые введут в этом году в новой Москве, строятся на средства городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«В садиках будет 1025 мест. Один из них, на 300 мест, уже построен и введен в эксплуатацию», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что приоритетное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).

«За семь лет усилиями Москвы и инвесторов в ТиНАО введено 67 социальных объектов, в 2019-2021 годах их станет больше еще на 60», – дополнил Жидкин.

Нынешний год обещает стать прорывным в строительстве школ и детских садов в новой Москве. Помимо городских объектов, восемь садиков для 1730 детей построят инвесторы. Таким образом, детсады смогут принять 3055 малышей.