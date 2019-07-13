РИАМО − 13 июл. Подмосковный вагоностроительный завод «Метровагонмаш» начал поставки инновационных вагонов для метрополитена Баку, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«В АО «Метровагонмаш» состоялась торжественная отправка первых двух составов обновленных вагонов метро модели 81-765.Б/766.Б в Бакинский метрополитен», − говорится в сообщении.

В церемонии отправки вагонов приняли участие генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики Полад Бюльбюль оглы, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Мир Тофик оглы Гусейнов, генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

Договор на поставку в столицу Азербайджана 30 метровагонов был подписан 31 января 2019 года. Поезда этой серии уже успешно эксплуатируются в метрополитене Баку. В 2018 году «Метровагонмаш» поставил бакинскому метро два пятивагонных состава. Современные поезда получают самые положительные отзывы пассажиров и машинистов.

Согласно контракту, до конца 2019 года для Бакинского метро будут построены шесть пятивагонных поездов модели 81-765.Б/766.Б.

Эти поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав. В них также используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащаются системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для маломобильных граждан.

Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменен дизайн фар, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

«Сегодня первые 10 вагонов готовы к отправке. Вагоны 765 серии, которые мы изготовили для Баку, – это последняя разработка нашего завода, в которой воплощены все инновационные решения», - сказал генеральный директор «Метровагонмаша» Борис Богатырев.