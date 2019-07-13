РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Ремонт асфальтового покрытия провели в одном из дворов на улице Кирова в подмосковном Подольске после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на разрушение асфальтового покрытия по улице Кирова. Она отметила, что во дворе дома №5 асфальт требует ремонта.

«Рассмотрев обращение по вопросу разрушенного асфальтового покрытия на улице Кирова, у дома №5, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы (по исправлению нарушений - ред.) проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.