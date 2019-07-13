РИАМО – 13 июл. В Москве в суд направлено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров при реализации 1 тысячи наручных «элитных» часов, сообщается на сайте МВД России.

Перед судом предстанут более 10 человек.

«Следователями ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о противоправной деятельности лиц, незаконно использовавших товарные знаки известных производителей», – говорится в сообщении.

В 2017 году в ходе обысков оперативниками в Москве было изъято свыше 1 тысячи поддельных наручных часов элитных брендов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ», – подчеркивается в сообщении.

Установлено, что соучастники приобрели крупную партию контрафактной продукции и реализовывали ее посредством сети Интернет. Полученную выручку участники группы распределяли между собой.

Четверым фигурантам уже было предъявлено обвинение. В декабре 2018 года Люблинским районным судом города Москвы им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 3 лет условно.