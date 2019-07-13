РИАМО – 13 июл. Самовыдвиженцу Ренату Лайшеву было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму, сообщил зампред Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
Он разъяснил, что ко всем кандидатам на выборах в столичный парламент «надо относиться одинаково», и добавил, что в этом округе баллатируется Владимир Милов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.
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