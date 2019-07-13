РИАМО – 13 июл. Самовыдвиженцу Ренату Лайшеву было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму, сообщил зампред Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.



«В округе 35 комиссия отказала в регистрации Р. Лайшеву, действующему депутату Мосгордумы от «ЕР» («Единая Россия» – ред.), ныне самовыдвиженцу при поддержке той же «ЕР», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он разъяснил, что ко всем кандидатам на выборах в столичный парламент «надо относиться одинаково», и добавил, что в этом округе баллатируется Владимир Милов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.