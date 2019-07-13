РИАМО – 13 июл. В корейском Кванджу с 12 по 28 июля проходит чемпионат мира FINA по водным видам спорта, спортсмен из Подмосковья завоевал серебро в прыжках в воду, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«В составе сборной команды России на соревнованиях выступает представитель Московской области Виктор Минибаев. В синхронных прыжках в воду российский дуэт Виктор Минибаев – Екатерина Беляева стал вторым, показав результат в 311,28 балла», – говорится в сообщении.

Победителями стали китайские спортсмены Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, которые набрали 346,14 балла. Третье место занял мексиканский дуэт Мария Санчес Морено и Хосе Бальеса Исайас, они набрали 287,64 балла.

Соревнования по прыжкам в воду будут проходить до 20 июля.

«Виктор Минибаев – один из лидеров сборной России по прыжкам в воду. Он регулярно приносит в копилку национальной команды медали крупных международных стартов. Сейчас в Кванджу он стал вице-чемпионом мира уже в третий раз, но в первый в миксте – такой зрелищной и красивой дисциплине. Уверен, что Виктор Минибаев еще не раз порадует болельщиков своими выступлениями», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.